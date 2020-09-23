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    Гендиректор «Динамо»: Поддерживаем Новикова в его работе

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    Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин рассказал, как в клубе отреагировали на вылет команды из квалификации Лиги Европы, и высказался о будущем главного тренера Кирилла Новикова.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    Бело-голубые уступили «Локомотиву» из Тбилисси (1:2) во 2-м отборочном раунде еврокубка и покинули турнир.

    «Да, прошлая неделя получилась, мягко говоря, не из приятных. Конечно, поражение в Грузии больно по нам ударило. Очень.

    Во всех смыслах. Даже с "Ахматом" в первом тайме еще было ощущение, что груз матча в Тбилиси давит на команду.

    Психологически был трудный момент — и для футболистов, и для тренерского штаба, и для руководства клуба. А про болельщиков вообще не говорю.

    Спасибо им, что в понедельник пришли на стадион и во втором тайме мощно поддержали ребят. Правильно сказал Кирилл Новиков: оправданий искать не нужно — их просто нет.

    Нужно выходить и игрой, самоотдачей, желанием возвращать аплодисменты трибун. Другого способа нет.

    Какой у Новикова кредит доверия? Дело не в кредите, а в динамике результатов и дальнейшем развитии игры команды.

    И то и другое на момент заключения нового контракта с Кириллом Новиковым было позитивным. Мы понимали, чего хочет главный тренер, его философия и подход отвечали целям и задачам клуба.

    Так вот, ситуация в целом не поменялась. И каким бы болезненным ни было поражение в Лиге Европы, один-два даже самых неудачных матча не могут ставить крест на всем, чего команда достигла под руководством Новикова.

    Можно ведь и очки посчитать, набранные с ним, и вспомнить победы над "Зенитом", ЦСКА, "Краснодаром", "Локомотивом", "Ростовом".

    Нужно понимать и то, что на протяжении своей работы тренерский штаб результативно действует в авральных условиях: то выкарабкивание со дна таблицы, то вынужденная пауза и неопределенность весной, то эпидемия в команде…

    При этом состав находится в процессе планового обновления, а тренерский штаб не имеет возможности для столь необходимой предсезонной подготовки.

    Проблемы в игре есть, они особенно видны в матчах с соперниками, действующими против "Динамо" от обороны. Но у нас ведь команда только строится, формируется состав, много молодых игроков.

    Без сбоев невозможно. Мы это понимаем и тренера поддерживаем в его работе», — приводит слова Белкина «Чемпионат».

    Новиков возглавляет «Динамо» с октября 2019 года. В настоящий момент москвичи занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. 0

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