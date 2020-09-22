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    «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче второго тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 20-й минуте «Мити» заработал пенальти — Фоден отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где против Де Брейне грубо в подкате сыграл Ромен Сес.

    Кевин Де Брейне уверенным ударом с точки отправил мяч в правый от себя угол ворот.

    На 33-й минуте Де Брейне отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда Стерлинг прострелил в центр на Фодена и Фил ударом в касание из центра владений Патрисиу поразил ворота.

    «Волки» отквитали один мяч на 79-й минуте. После розыгрыша углового Поденсе легко обыграл Де Брейне на правом фланге атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда ударом головой отправил мяч в угол ворот Рауль Хименес.

    А на пятой компенсированной минуте Менди вбросил мяч из аута на Жезуса на левом фланге атаки. Бразилец вошел в чужую штрафную и ударом низом с рикошетом от ноги Коди отправил мяч в цель.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Манчестер Сити 1:3
    Голы: 0:1 Кевин Де Брёйне (пенальти) (20'), 0:2 Филип Фоден (32'), 1:2 Рауль Хименес (78'), 1:3 Габриэл Жезус (90') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Фернандо Марсал (Рубен Винагре, 8'), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (Леандер Дендонкер, 78'), Адама Траоре, Педру Нету (Фабиу Силва, 78'), Рауль Хименес, Даниэл Поденсе Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Натан Аке, Бенжамен Менди, Рахим Стерлинг (Ферран Торрес, 82'), Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Филип Фоден, Габриэл Жезус Предупреждения: Габриэл Жезус (35'), Бенжамен Менди (35'), Родриго Эрнандес (86')

    «Горожане» одержали свою первую победу в первом для себя матче в новом сезоне, «Вулверхэмптон» потерпел первое поражение при одной победе над «Шеффилдом» (2:0).

    В следующем туре «Ман Сити» сыграет дома с «Лестером», а «Вулвз» отправятся в гости к «Вест Хэму». Обе встречи пройдут 27 сентября. 0

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