«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

На 20-й минуте «Мити» заработал пенальти — Фоден отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где против Де Брейне грубо в подкате сыграл Ромен Сес.
Кевин Де Брейне уверенным ударом с точки отправил мяч в правый от себя угол ворот.
На 33-й минуте Де Брейне отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда Стерлинг прострелил в центр на Фодена и Фил ударом в касание из центра владений Патрисиу поразил ворота.
«Волки» отквитали один мяч на 79-й минуте. После розыгрыша углового Поденсе легко обыграл Де Брейне на правом фланге атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда ударом головой отправил мяч в угол ворот Рауль Хименес.
А на пятой компенсированной минуте Менди вбросил мяч из аута на Жезуса на левом фланге атаки. Бразилец вошел в чужую штрафную и ударом низом с рикошетом от ноги Коди отправил мяч в цель.
«Горожане» одержали свою первую победу в первом для себя матче в новом сезоне, «Вулверхэмптон» потерпел первое поражение при одной победе над «Шеффилдом» (2:0).
В следующем туре «Ман Сити» сыграет дома с «Лестером», а «Вулвз» отправятся в гости к «Вест Хэму». Обе встречи пройдут 27 сентября. 0