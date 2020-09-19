Семак: Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно

Главный тренер «Зенита»поделился впечатлениями после ничьей в матче 8-го тура РПЛ с(1:1).

«Тяжелая получилась игра, к сожалению. Не смогли победить.

Не так ярко играли в атаке и допускали ошибке в обороне, одна из которых привела к пропущенному мячу. Мы не сделали достаточно для того, чтобы победить и увезти отсюда три очка.

С чем связаны замены Дзюбы и Азмуна во втором тайме? Не совсем понял вопрос.

Все замены связаны только с тем, чтобы добиться победы, добавить динамики. Хотели выиграть и добавили свежих игроков. Дзюба и Азмун выглядели уставшими.

Что касается всех серий, то это вопрос к футбольным болельщикам, но никак не к главному тренеру. Главного тренера интересуют не серии, мы выходим за победой в каждом матче.

Так сложилось, что сыграли вничью. Расстроены, поскольку для нас это потеря очков, но будем готовиться к следующему матчу.

Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции и хорошо, что они есть», — приводит слова тренера «Матч ТВ». 0