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    Семак: Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после ничьей в матче 8-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Тяжелая получилась игра, к сожалению. Не смогли победить.

    Не так ярко играли в атаке и допускали ошибке в обороне, одна из которых привела к пропущенному мячу. Мы не сделали достаточно для того, чтобы победить и увезти отсюда три очка.

    С чем связаны замены Дзюбы и Азмуна во втором тайме? Не совсем понял вопрос.

    Все замены связаны только с тем, чтобы добиться победы, добавить динамики. Хотели выиграть и добавили свежих игроков. Дзюба и Азмун выглядели уставшими.

    Что касается всех серий, то это вопрос к футбольным болельщикам, но никак не к главному тренеру. Главного тренера интересуют не серии, мы выходим за победой в каждом матче.

    Так сложилось, что сыграли вничью. Расстроены, поскольку для нас это потеря очков, но будем готовиться к следующему матчу.

    Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции и хорошо, что они есть», — приводит слова тренера «Матч ТВ». 0

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