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    «Поросята» сразу побегут в атаку

    «Палмейрас» — «Брагантино». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 29 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Брагантино»
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    «Палмейрас»
    29 января в 5-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Брагантино». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Поросята» в чемпионате штата Паулиста стартовали скромно. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Палмейрас» не столь ярко атакует, отличившись 6 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Поросята» уступили «Новоризонтиньо» (1:2).

    А вот до того команда сумела одолеть «Сантос» (2:1). При этом поединок с «Нороесте» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Палмейрас» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота на гол меньше.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Поросята» лишь на 2 очка отстают от лидера турнира. Да и амбиции у команды на чемпионат штата высокие.

    Матчи с «Брагантино» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Палмейрас» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем более, из трех последних очных встреч с «быками» команда дважды победила, один раз сыграв вничью.

    «Брагантино»

    Турнирное положение: «Быки» чемпионат своего штата начали неуверенно. Команда пребывает на скромной 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Брагантино» настрелял 4 мяча в 4 поединках. При этом оборона команды дала результативный сбой 8 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Быки» по всем статьям уступили «Агуа Санте» (0:3).

    До того команда с минимальным счетом переиграла «Вело Клуб». А вот скромный «Сан-Бернардо» оказался «быкам» не по зубам (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брагантино» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Брагантино» проводит весьма нестабильный отрезок. Команда всего на один пункт опережает зону вылета.

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    При этом «Брагантино» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. Да и в плане реализации команда в последнее время не блистает.

    Вот только «поросят» команда не может обыграть уже почти полтора года. Да и поражения от слабых соперников явно не прибавляют позитива.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Быки» способны найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Палмейрас» пропускает в среднем аккурат гол за матч

    • «Брагантино» в среднем пропускает 2 мяча за матч

    • «Быки» уже почти полтора года не обыгрывают «Палмейрас»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: «Палмейрас» выглядит сильнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидеру, и явно способны прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Палмейраса» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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