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    • Матвеев: Если у Дзюбы был офсайд, то это беспредел
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    Матвеев: Если у Дзюбы был офсайд, то это беспредел

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    Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против петербургского «Зенита» (1:1).

    Юрий Матвеев
    Юрий Матвеев

    «Интересная, трудная игра. Надеюсь, болельщики ушли со стадиона довольными. Начали немножко нервно, были ошибки.

    Пропустили нелепый гол. Только помощью VAR определили, что офсайда не было, но мы еще разберем этот эпизод. Тем не менее потом взяли игру под контроль.

    У нас хорошо двигался мяч, хорошо подстраивались, хорошо работали фланги. Показали достаточно качественную игру — обоюдоострую.

    Забили великолепный гол, провели хорошую позиционную атаку. Моменты были и у "Зенита", и у нас. Принимаем очки как должное», — сказал Матвеев «Матч ТВ».

    Кроме того, специалист дал свою оценку эпизоду с голом Артема Дзюбы.

    «Пока не смотрел повтор и не хочу комментировать судейство.

    Хочу сосредоточиться на комментариях по своей команде — ребята играли достаточно хорошо и уверенно. Была запредельная самоотдача.

    А судейством пусть разбирается судейский комитет. Если вы говорите, что был офсайд, значит это — беспредел.

    Во всем мире богатым и сильным командам помогают. Хорошо, что парни играли до конца и заработали очко. Хотелось бы выиграть, но что есть — то есть», — заметил Матвеев.

    В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» (17 очков) по-прежнему занимает первое место, «Урал» (10) идет 10-м. 0

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