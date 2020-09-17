СМИ: «Тоттенхэм» согласовал аренду Бейла

Полузащитник мадридскогоперешел на правах аренды в лондонский, сообщает Daily Mail.

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон. Обойдется аренда «шпорам» в 14 миллионов евро в виде заработной платы игроку. При этом часть этой суммы покроют «сливочные». Сторонам осталось согласовать мелкие детали сделки.

Официальное объявление о переходе игрока в лондонский клуб ожидается в ближайшее время.

Напомним, Бейл перешел в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. В прошлом сезоне валлиец в 16 матчах чемпионата Испании забил два мяча и сделал две результативные передачи. 0