«Локомотив» превращается в середняка, считает Наумов

В седьмом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). В турнирной таблице команда опустилась на девятое место.
«Судя по игре с "Ростовом", "Локомотив" постепенно превращается в середняка.
И дело не только в том, что команда потеряла двух своих лидеров — Алексей Миранчук продан в "Аталанту", а Дмитрий Баринов выбыл из-за травмы на полгода.
Проблема в том, что перестройка, которую затеял Николич, ведет к отрицательному результату. Потерялась организация игры, стройность действий. Выходят новички, но пока не дают результата.
Вот играл против "Ростова" Франсуа Камано — пробегал полтора тайма, и не ясно, чего он хотел. Так же и остальные игроки. "Ростов" был ближе к победе, притом что имел не так много моментов», — сказал Наумов «Известиям». 0