«Локомотив» превращается в середняка, считает Наумов

Бывший президент «Локомотива»поделился мнением об игре «железнодорожников» в новом сезоне.

«Локомотив» отстает от первого места уже на семь очков globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

В седьмом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). В турнирной таблице команда опустилась на девятое место.

«Судя по игре с "Ростовом", "Локомотив" постепенно превращается в середняка.

И дело не только в том, что команда потеряла двух своих лидеров — Алексей Миранчук продан в "Аталанту", а Дмитрий Баринов выбыл из-за травмы на полгода.

Проблема в том, что перестройка, которую затеял Николич, ведет к отрицательному результату. Потерялась организация игры, стройность действий. Выходят новички, но пока не дают результата.

Вот играл против "Ростова" Франсуа Камано — пробегал полтора тайма, и не ясно, чего он хотел. Так же и остальные игроки. "Ростов" был ближе к победе, притом что имел не так много моментов», — сказал Наумов «Известиям». 0