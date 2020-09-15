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    «Локомотив» превращается в середняка, считает Наумов

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре «железнодорожников» в новом сезоне.

    «Локомотив» отстает от первого места уже на семь очков
    «Локомотив» отстает от первого места уже на семь очков

    В седьмом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). В турнирной таблице команда опустилась на девятое место.

    «Судя по игре с "Ростовом", "Локомотив" постепенно превращается в середняка.

    И дело не только в том, что команда потеряла двух своих лидеров — Алексей Миранчук продан в "Аталанту", а Дмитрий Баринов выбыл из-за травмы на полгода.

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    Вот играл против "Ростова" Франсуа Камано — пробегал полтора тайма, и не ясно, чего он хотел. Так же и остальные игроки. "Ростов" был ближе к победе, притом что имел не так много моментов», — сказал Наумов «Известиям». 0

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