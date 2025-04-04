В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Германии и Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Пари НН» — «Оренбург»

Футбол. Чемпионат России

Обе команды ведут борьбу за выживание. В такой ситуации каждое очко идет на вес золота. «Пари НН» в домашнем матче постарается сыграть первым номером. Команда приложит для победы все силы.

В таблице РПЛ «Пари НН» находится на 13-й строчке. Клуб набрал 19 очков в 22-х матчах. Разница мячей составляет 17-41.

У «Пари НН» и «Оренбурга» большие проблемы в обороне. Оба клуба очень много пропускают. Покажут ли команды зрелищный футбол в ближайшей встрече?

У «Оренбурга» ситуация гораздо хуже. Команда находится на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ. Набрано 11 очков в 22-х матчах. «Оренбургу» терять нечего. В ближайшем матче клуб наверняка постарается бросить все силы в атаку.

Ставка: Обе забьют за 1.76.

«Аугсбург» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

«Аугсбург» располагается на 8-й строчке в таблице. У клуба 39 очков по итогам 27 матчей. «Аугсбург» забил 30 голов и пропустил 36 мячей.

В марте у «Аугсбурга» были две победы и две ничьи. Из четырех матчей команда ни разу не уступила. Однако добиться положительного результата в поединке с «Баварией» будет крайне непросто.

Прогнозы и ставки на футбол

«Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги. У мюнхенцев шестиочковый отрыв от второго места, где находится «Байер». Шансы «Баварии» на очередное чемпионство невероятно высокие.

В первом круге у «Баварии» никаких проблем не возникло. Мюнхенцы разгромили соперника со счетом 3:0. Скорее всего, в этот раз «Бавария» также легко завоюет три очка.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.45.

«Дженоа» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

«Дженоа» в таблице Серии А находится на 12-м месте. У команды 35 набранных очков. «Дженоа» в 30 матчах одержал 8 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

В прошедшем месяце «Дженоа» из четырех матчей проиграл один. Неудачным оказался выезд в Турин. 29 марта «Дженоа» в гостях уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.

«Удинезе» идет в топ-10. Клуб записал в актив 40 очков в 30 матчах. Команда добилась 11 побед, также были зафиксированы 7 ничьих и 12 поражений.

Матч первого круга прошел 1 декабря 2024 года. «Удинезе» дома уступил со счетом 0:2. Получится ли взять реванш в Генуе? Букмекеры не выделяют явного фаворита. Но у «Дженоа» шансы на победу немного выше.

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 1.40.

Общий коэффициент — 3.57.