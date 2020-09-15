Быстров: В этом «Локомотиве» нет ни капли зрелищности

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал игру московскогопосле матча с «Ростовом» (0:0) в седьмом туре чемпионата России.

«Ростов показал то, что мы ожидали. Они хорошо действовали в обороне, пытались забить, полностью контролировали ход матча и старались не допустить контратак.

Что касается "Локомотива", мы все ждем, когда материализуются заявления [гендиректора "Локомотива" Василия] Кикнадзе о том, что "Локо" будет играть в атакующий и красивый футбол, когда это все-таки случится.

Семин ведь был уволен из "Локомотива" из-за того, что железнодорожники, по мнению руководства, играли не в зрелищный футбол. Но в этом "Локомотиве" ни капли зрелищности я не вижу», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 0