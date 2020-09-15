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    «Зенит» готов заплатить 35 млн евро за полузащитника «Удинезе»

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    «Зенит» продолжает искать варианты для усиления состава перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Родриго Де Пауль
    Родриго Де Пауль

    В список потенциальных новичков питерского клуба на этот раз попал полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль.

    Как сообщает в своем твиттере журналист издания TyC Sports Сесар Луис Мерло, «Зенит» предложил за аргентинского футболиста 35 миллионов евро.

    Отмечается при этом, что Де Пауль не рассматривает Россию в качестве дальнейшего места продолжения карьеры.

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    • Еще одним претендентом на Де Пауля называют «Лидс», но английский клуб готов заплатить за 26-летнего хавбека максимум 25 миллионов евро.

    В прошлом сезоне чемпионата Италии Де Пауль провел 34 матча, в которых забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. 0

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