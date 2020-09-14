«Зенит» сделает новое предложение ЦСКА по Влашичу

по-прежнему нацелен на приобретение этой осенью полузащитника ЦСКА

Как сообщает «Чемпионат», питерский клуб готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке 22-летнего хорвата.

Возможная сумма трансфера не уточняется.

Ранее ЦСКА отказался продавать «Зениту» Влашича за 25 миллионов евро. Руководство «армейцев» уговорило хорватского футболиста остаться в команде. «Зенит» готов платить Влашичу 4,5 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне Влашич принял участие в 29 матчах РПЛ, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

ЦСКА выкупил Влашича у английского «Эвертона» в 2019 году за 15,7 миллиона евро. 0