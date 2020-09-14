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    «Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Вулверхэмптон» нанес поражение «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче первого тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Уже на 3-й минуте Рауль Хименес вывел «волков» вперед, замкнув прострельную передачу с фланга.

    Еще через три минуты отличился Ромен Сес, который точно пробил головой после навеса с углового. Больше голов зрители не увидели.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон 0:2
    Голы: 0:1 Рауль Хименес (3'), 0:2 Ромен Сес (6') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Jack O'Connell, Крис Башам (Дэвид Макголдрик, 71'), Джон Иган, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Крис Башам (Дэвид Макголдрик, 71'), Оливер Норвуд (Сандер Берге, 76'), Оливер Макбарни, Билли Шарп Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Фернандо Марсал, Жоау Моутинью (Vitinha, 86'), Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Педру Нету (Oskar Buur, 69'), Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Рубен Невеш, 76') Предупреждения: Джон Иган (33'), Оливер Макбарни (39'), Фернандо Марсал (90')

    В следующем туре «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Манчестер Сити», а «Шеффилд Юнайтед» отправится в гости к «Астон Вилле». 0

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