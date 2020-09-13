Де Брейне: У Пепа есть только план А. Плана Б нет

Полузащитник и капитанрассказал о философиии его подходе к работе.

«То, как он смотрит на футбол, отличается от взглядов многих других людей. У него своя философия, он ее придерживается и менять не планирует.

Есть только план А и план А. Плана Б нет. Многим это трудно понять.

В твоей голове могут быть сомнения, но в конечном счете ты знаешь, что план А в основном срабатывает. Думаю, все по-настоящему уверены в плане, пускай всегда, в любой момент можно сказать, что тебе нужно это или то.

Но такое бывает в любой команде. Здорово обсуждать такие вопросы, потому что все, что нужно, — это выиграть матч, и тренер иногда может говорить все, что ему угодно.

Если футболист что-то сделает, и это поможет клубу победить, то он будет счастлив», — приводит слова бельгийца Daily Mail. 0