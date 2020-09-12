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    АПЛ. Разгром от «Арсенала», «Ливерпуль» против «Лидса», «Тоттенхэм» примет «Эвертон»

    Подробности матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

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    12-14 сентября проходят матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги

    «Фулхэм» — «Арсенал» — 0:3

    В матче-открытии нового сезона АПЛ «Арсенал» на выезде играл против «Фулхэма».

    Подопечные Микеля Артеты одержали разгромную победу со счетом 3:0.

    В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Габриэль и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Бразилец Виллиан в дебютном матче за «канониров» записал себе в актив три голевые передачи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Арсенал Лондон 0:3
    Голы: 0:1 Александр Ляказетт (8'), 0:2 Габриэл (49'), 0:3 Пьер-Эмерик Обамеянг (57') Фулхэм: Марек Родак, Майкл Гектор, Денис Одои, Тим Рим, Джо Брайан, Нескенс Кебано (Андре Ангисса, 63'), Томас Кейрни, Иван Кавалейру, Harrison Reed, Joshua Onomah (Бобби Рид, 75'), Абубакар Камара (Александр Митрович, 63') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Эктор Бельерин, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака (Даниель Себальос, 79'), Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 87'), Виллиан (Николя Пепе, 76'), Пьер-Эмерик Обамеянг Предупреждения: Майкл Гектор (26'), Пьер-Эмерик Обамеянг (39'), Эктор Бельерин (55'), Томас Кейрни (61')

    В следующем туре «Арсенал» 19 сентября сыграет с «Вест Хэмом», а «Фулхэм» встретится с «Лидсом».

    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»

    12 сентября, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Лидс»

    12 сентября, 19:30 мск

    «Вест Хэм» — «Ньюкасл»

    12 сентября, 22:00 мск

    «Вест Бромвич» — «Лестер»

    13 сентября, 16:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»

    13 сентября, 18:30 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

    14 сентября, 20:00 мск

    «Брайтон» — «Челси»

    14 сентября, 22:15 мск

    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

    перенесен

    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

    перенесен

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