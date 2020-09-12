«Ахмат» — «Сочи»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы грозненскогона матч 7-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Анхель, Кармаев, Иванов, А. Кадыров, Х. Кадыров, Швец, Харин, Мелкадзе, Умаев.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаузинью, Руденко.

Запасные: Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Колдунов, Пруцев, Боковой, Юсупов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ахмату». Коэффициент на его победу — 2.58, на успех «Сочи» — 3.08, на ничью — 3.46. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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