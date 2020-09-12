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    «Ахмат» и «Сочи» без голов зрителей не оставят

    «Ахмат» — «Сочи». Прогноз (к.1.82) и ставки на матч РПЛ 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Сочи»
    Владимир Федотов
    В 7 туре РПЛ «Ахмат» на своем поле примет «Сочи». Встреча будет проводиться на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало поединка в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Сентября 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Ахмат»

    «Ахмат» занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. У команды 10 очков и всего два поражения в пяти играх.

    Хозяева выиграли три поединка подряд, после чего потерпели поражение. Они уступили ЦСКА со счетом 0:3. Перед этим «зеленые» обыграли «Ротор» 3:1, «Химки» 2:1 и, самое главное, «Локомотив» со счетом 3:2.

    «Ахмат» не может похвастаться большим количеством побед на домашнем стадионе. Клуб выиграл одну из пяти последних встреч. Тем не менее хозяева значительно прибавили. Они довольно неплохо начали сезон.

    «Сочи»

    «Сочи» набрал 12 очков, благодаря чему занимают третье место в турнирной таблице. Они в паре очков от «Спартака» и в одном пункте от «Зенита».

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    • Подопечные Владимира Федотова еще ни разу не проигрывали в этом сезоне. У них 3 победы и 3 ничьи. Таким образом, его команда вместе со «Спартаком» находится в клубе «без поражений».

    В прошлом туре «Сочи» разошелся миром с «Уралом» (0:0). До этого «сочинцы» с минимальным результатом выиграли у «Тамбова», победили «Ротор» 2:1 и «Рубин» 3:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    На выезде гости выиграли в двух прошлых матчах. Это лучший гостевой отрезок команды за последние полгода.

    Прогноз и ставка

    Матч очень интересный. «Ахмат» в случае победы может подняться в зону еврокубков. «Сочи» важно не потерять очки. Однако с грозненским клубом это будет сложно сделать.

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    Перед матчем букмекеры практически равно оценивают шансы обеих команд на победу — 2.60 и 2.95. На ничью они предлагают коэффициент 3.15.

    Мы ждем от команд голов. «Ахмат», судя по последним играм, в закрытый футбол не играет. С «Локо» коллектив прекрасно играл в плане атаки. Не повезло в игре с ЦСКА. «Сочи» тоже нацелен на ворота соперников — 9 голов в 6 турах. Это второй результат лиги.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.0 за 1.82. 0

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    «Ахмат» — «Сочи». Прогноз (к.1.82) и ставки на матч РПЛ 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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