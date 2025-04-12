В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене-Трактор» 12 апреля. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Трактор» набрал 96 очков, с которыми финишировал на 1-м месте в таблице Восточной конференции, на 3+ балла опередив основных конкурентов.

Последние матчи: В начале дебютной в рамках Кубка Гагарина серии «Трактор» весьма неожиданно уступил «Адмиралу» дома — 4:5, после чего выровнял ситуацию во второй игре — 2:1 ОТ.

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Еще одна неудача настигла коллектив Бенуа Гру на льду «Фетисов-Арены» — 3:4 ОТ, однако позже челябинцы — не без череды серьезных проверок на прочность — добились трех побед подряд — 7:3; 5:4 ОТ; 2:0.

Не сыграют: В составе челябинцев кадровых потерь нет.

Состояние команды: «Трактор» провел крайне непростую и энергоемкую серию с «Адмиралом», по ходу которой продемонстрировал свои морально-волевые качества.

Прогнозы и ставки на КХЛ

По ходу противостояния с коллективом, который ошибочно назывался главным аутсайдером конференции, челябинцы показали умение прибавлять в нужные моменты и подстраиваться под соперника.

В отдельных эпизодах команде Бенуа Гру потребовался ее навык наращивать атакующую динамику, а в других ситуациях «Трактор» пытался зацепиться за результат за счет более консервативной модели игры.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате белорусская команда заняла 4-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав 86 очков. От тройки лидеров динамовцы отстали на 1 балл.

Последние матчи: Уже на старте серии с ЦСКА «Динамо» Минск продемонстрировало боевой настрой, одержав две убедительные победы на домашней площадке — 5:2; 5:2.

После яркого начала белорусы упустили инициативу в столице — 1:4; 1:2, но в ключевой момент команда Дмитрия Квартальнова собрала волю в кулак и дважды кряду нанесла ЦСКА сокрушительное поражение — 7:0; 6:2.

Не сыграют: Минчане проведут встречу без кадровых потерь в составе.

Состояние команды: Нынешний Кубок Гагарина с точки зрения кампании «Динамо» Минск уже содержит исторический контекст ввиду преодоления белорусами первого раунда плей-офф.

Команда Дмитрия Квартальнова проводит один из лучших сезонов за последние годы, а серия с ЦСКА лишь подчеркивает веру в актуальные идеи и нацеленность коллектива на результат.

Матчи с московским клубом «Динамо» Минск попыталось провести с позиции силы, показав атакующую агрессию, эффективную реализацию и в целом достаточно предметную тактическую игру.

Статистика для ставок

«Трактор» одержал 7 побед в 8 последних матчах на домашнем льду

В 5 домашних матчах из 7 последних «Трактор» забивал не менее 4 голов

В 3-х последних личных встречах «Динамо» Минск забивало ровно по 3 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Минск — в 3.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В выездных условиях борьбы минчане далеко не фавориты, но оборонительные проблемы челябинцев позволяют белорусам рассчитывать на успешный исход этой встречи.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 2.12.

Прогноз: В рамках первого матча соперники, зачастую нацеленные на атаку, вряд ли начнут менять привычную игровую модель и закрываться в собственной зоне.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.15.