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    Ломбертс хотел бы в будущем возглавить «Зенит»

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    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что хотел бы стать тренером питерской команды в будущем.

    Николас Ломбертс
    Николас Ломбертс

    «2-3 года назад я и предположить не мог, что стану тренером. Я не скучаю по футболу, скорее по атмосфере в раздевалке. Я смотрю много игр, хотя раньше я этим не занимался. Теперь я обращаю внимание на тактику, это меня интересует сейчас больше.

    Надеюсь, что однажды смогу стать тренером "Зенита". Я уже спрашивал у Семака разрешение последить за ним на тренировках. Он сказал, что это можно без проблем устроить. Но сейчас пока нельзя ехать в Россию.

    Я также общался с Диком Адвокатом и Андре Виллаш-Боашем, а также несколькими бельгийскими клубами», — цитирует Ломбертса La Capitale.

    Напомним, бельгиец выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2017 год. 0

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