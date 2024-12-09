ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеБомба замедленного действия. Авторитет Луиса Энрике в «ПСЖ» тает на глазах Артем Дзюба забил победный гол в ворота «Зенита»Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)Есть шестая подряд победа! «Спартак» — претендент на чемпионство
  • 09:17
    • Пантожа удосрочил Асакуру и остался чемпионом UFC
  • 00:54
    • Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Жирону» в Примере
    Все новости спорта

    «Эспаньол» сможет выстоять против «Хетафе»

    «Хетафе» — «Эспаньол». Ставка (к. 2.08) и прогноз на чемпионат Испании 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Хетафе Прогнозы на Эспаньол Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Эспаньол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Крал сейчас играет за «Эспаньол»
    9 декабря в 16-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Эспаньол». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 09 Декабря 2024 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: сейчас «Хетафе» идет на 17-й позиции в таблице Примеры с 13 очками.

    Последние матчи: в 15-м туре подопечные Пепе Бордаласа потерпели поражение в гостях от «Реала» (0:2). Оба мяча были забиты в первом тайме, после чего «сливочные» сбавили обороты и спокойно довели матч до победы.

    Хетафе — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    В Кубке Испании «Хетафе» лишь по пенальти прошел скромную «Орихуэлу» (1:0), а до этого выиграл у «Манисеса» (3:0).

  • Медовый месяц Флика закончился. Преимущество «Барсы» над «Реалом» испарилось на фоне неудачной серии матчей
  • Мыльный пузырь «Барселоны» лопнул, когда преимущество каталонцев в Ла Лиге исчезло на фоне серии без побед
  • 05/12/2024

    • Не сыграют: под вопросом участие Карлоса Алены и Борхи Майораля.

    Состояние команды: в этом сезоне «Хетафе» неожиданно слабо выступает и забил всего 10 мячей. Второе пришествие Бордаласа в клуб пока откровенно не получается. Ведущий нападающий Борха Майораль мучается постоянными травмами и забил всего один мяч в чемпионате, остальные лидеры тоже сильно сдали, а к интенсивной и агрессивной игре Борадаласа многие соперники адаптировались.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: пока «Эспаньол» идет на 18-м месте в таблице Примеры с 13 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Испании «Эспаньол» уверенно обыграл на своем поле «Сельту» со счетом 3:1. Уже к 53-й минуте каталонцы вели со счетом 2:0 после голов Кардоны и Кабреры, довести матч до победы не составляло особой сложности. Третий мяч забил Чеддира.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В Кубке Испании «Эспаньол» неожиданно проиграл «Барбастро» (0:2), также в Ла Лиге было поражение от «Жироны» (1:4).

    Не сыграют: травмированы — Калеро, Эду Эспозито и Хосе Грагера, дисквалифицирован — Мараш Кумбулла.

    Состояние команды: пока «Эспаньол» показывает не самые стабильные результаты в чемпионате и в пяти последних матчах потерпел четыре поражения. Тем не менее, состав у каталонцев довольно неплохой, тут есть немало сильных мастеров (Чеддира, Кардона, Садик, Крал, Хон Гарсия), а сейчас они ничем не хуже «Хетафе».

    Статистика для ставок

    • В январе 2024 года «Хетафе» выиграл в гостях у «Эспаньола» (1:0) в Кубке Испании

    • В сезоне 2022/2023 году в Ла Лиге «Эспаньол» выиграл дома (1:0)

    • В матче первого круга в том же сезоне «Эспаньол» в гостях также взял три очка (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Хетафе» дают 1,80, а на «Эспаньол» — 6,0, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2 идет за 1,70, а тотал больше 2 можно взять за 2,16.

    Прогноз: под вопросом участие в матче главной ударной силы Борхи Майораля, без него «Хетафе» гораздо слабее в атаке, так как ему нет адекватной замены в составе. У «Эспаньола» тоже есть потери, главная из них дисквалификация Кумбулла, но подбор игроков там намного сильнее и есть ему равноценная замена. Гости должны выстоять.

    Основная ставка: «Эспаньол» не проиграет за 2,08.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть более рисковый вариант, что смогут забить обе команды. «Эспаньол» не отличается крепкой обороной, но при этом и сам любит играть в атаку.

    Дополнительная ставка: обе забьют за 2,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Торпедо — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Паркс — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ланс — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хетафе» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 09.12.2024. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» сможет выстоять против «Хетафе»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры