Хетафе
Эспаньол
«Хетафе»
Турнирное положение: сейчас «Хетафе» идет на 17-й позиции в таблице Примеры с 13 очками.
Последние матчи: в 15-м туре подопечные Пепе Бордаласа потерпели поражение в гостях от «Реала» (0:2). Оба мяча были забиты в первом тайме, после чего «сливочные» сбавили обороты и спокойно довели матч до победы.
Хетафе — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
В Кубке Испании «Хетафе» лишь по пенальти прошел скромную «Орихуэлу» (1:0), а до этого выиграл у «Манисеса» (3:0).
Не сыграют: под вопросом участие Карлоса Алены и Борхи Майораля.
Состояние команды: в этом сезоне «Хетафе» неожиданно слабо выступает и забил всего 10 мячей. Второе пришествие Бордаласа в клуб пока откровенно не получается. Ведущий нападающий Борха Майораль мучается постоянными травмами и забил всего один мяч в чемпионате, остальные лидеры тоже сильно сдали, а к интенсивной и агрессивной игре Борадаласа многие соперники адаптировались.
«Эспаньол»
Турнирное положение: пока «Эспаньол» идет на 18-м месте в таблице Примеры с 13 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Испании «Эспаньол» уверенно обыграл на своем поле «Сельту» со счетом 3:1. Уже к 53-й минуте каталонцы вели со счетом 2:0 после голов Кардоны и Кабреры, довести матч до победы не составляло особой сложности. Третий мяч забил Чеддира.
В Кубке Испании «Эспаньол» неожиданно проиграл «Барбастро» (0:2), также в Ла Лиге было поражение от «Жироны» (1:4).
Не сыграют: травмированы — Калеро, Эду Эспозито и Хосе Грагера, дисквалифицирован — Мараш Кумбулла.
Состояние команды: пока «Эспаньол» показывает не самые стабильные результаты в чемпионате и в пяти последних матчах потерпел четыре поражения. Тем не менее, состав у каталонцев довольно неплохой, тут есть немало сильных мастеров (Чеддира, Кардона, Садик, Крал, Хон Гарсия), а сейчас они ничем не хуже «Хетафе».
Статистика для ставок
- В январе 2024 года «Хетафе» выиграл в гостях у «Эспаньола» (1:0) в Кубке Испании
- В сезоне 2022/2023 году в Ла Лиге «Эспаньол» выиграл дома (1:0)
- В матче первого круга в том же сезоне «Эспаньол» в гостях также взял три очка (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Хетафе» дают 1,80, а на «Эспаньол» — 6,0, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2 идет за 1,70, а тотал больше 2 можно взять за 2,16.
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Прогноз: под вопросом участие в матче главной ударной силы Борхи Майораля, без него «Хетафе» гораздо слабее в атаке, так как ему нет адекватной замены в составе. У «Эспаньола» тоже есть потери, главная из них дисквалификация Кумбулла, но подбор игроков там намного сильнее и есть ему равноценная замена. Гости должны выстоять.
Основная ставка: «Эспаньол» не проиграет за 2,08.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть более рисковый вариант, что смогут забить обе команды. «Эспаньол» не отличается крепкой обороной, но при этом и сам любит играть в атаку.
Дополнительная ставка: обе забьют за 2,70.