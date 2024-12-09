9 декабря в 16-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Эспаньол». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: сейчас «Хетафе» идет на 17-й позиции в таблице Примеры с 13 очками.

Последние матчи: в 15-м туре подопечные Пепе Бордаласа потерпели поражение в гостях от «Реала» (0:2). Оба мяча были забиты в первом тайме, после чего «сливочные» сбавили обороты и спокойно довели матч до победы.

В Кубке Испании «Хетафе» лишь по пенальти прошел скромную «Орихуэлу» (1:0), а до этого выиграл у «Манисеса» (3:0).

Не сыграют: под вопросом участие Карлоса Алены и Борхи Майораля.

Состояние команды: в этом сезоне «Хетафе» неожиданно слабо выступает и забил всего 10 мячей. Второе пришествие Бордаласа в клуб пока откровенно не получается. Ведущий нападающий Борха Майораль мучается постоянными травмами и забил всего один мяч в чемпионате, остальные лидеры тоже сильно сдали, а к интенсивной и агрессивной игре Борадаласа многие соперники адаптировались.

«Эспаньол»

Турнирное положение: пока «Эспаньол» идет на 18-м месте в таблице Примеры с 13 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Испании «Эспаньол» уверенно обыграл на своем поле «Сельту» со счетом 3:1. Уже к 53-й минуте каталонцы вели со счетом 2:0 после голов Кардоны и Кабреры, довести матч до победы не составляло особой сложности. Третий мяч забил Чеддира.

В Кубке Испании «Эспаньол» неожиданно проиграл «Барбастро» (0:2), также в Ла Лиге было поражение от «Жироны» (1:4).

Не сыграют: травмированы — Калеро, Эду Эспозито и Хосе Грагера, дисквалифицирован — Мараш Кумбулла.

Состояние команды: пока «Эспаньол» показывает не самые стабильные результаты в чемпионате и в пяти последних матчах потерпел четыре поражения. Тем не менее, состав у каталонцев довольно неплохой, тут есть немало сильных мастеров (Чеддира, Кардона, Садик, Крал, Хон Гарсия), а сейчас они ничем не хуже «Хетафе».

Статистика для ставок

В январе 2024 года «Хетафе» выиграл в гостях у «Эспаньола» (1:0) в Кубке Испании

В сезоне 2022/2023 году в Ла Лиге «Эспаньол» выиграл дома (1:0)

В матче первого круга в том же сезоне «Эспаньол» в гостях также взял три очка (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Хетафе» дают 1,80, а на «Эспаньол» — 6,0, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2 идет за 1,70, а тотал больше 2 можно взять за 2,16.

Прогноз: под вопросом участие в матче главной ударной силы Борхи Майораля, без него «Хетафе» гораздо слабее в атаке, так как ему нет адекватной замены в составе. У «Эспаньола» тоже есть потери, главная из них дисквалификация Кумбулла, но подбор игроков там намного сильнее и есть ему равноценная замена. Гости должны выстоять.

Основная ставка: «Эспаньол» не проиграет за 2,08.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть более рисковый вариант, что смогут забить обе команды. «Эспаньол» не отличается крепкой обороной, но при этом и сам любит играть в атаку.

Дополнительная ставка: обе забьют за 2,70.