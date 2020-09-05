Дания — Бельгия: счет матча 0:2, обзор голов

потерпела домашнее поражение от(0:2) в матче 1-го тура группы А2 Лиги наций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Денайер выскочил на низкую подачу Мертенса с углового и с ближней штанги расстрелял ворота Дании.

На 76-й минуте Лукаку зацепился за мяч у вратарской и упал. Арбитр уже хотел ставить пенальти, но мяч достался Дрису Мертенсу, а форвард «Наполи» легко пробил в правую девятку и снял все вопросы о победителе матча.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2 Дания — Бельгия 0:2 Голы: 0:1 Джейсон Денайер (9'), 0:2 Дрис Мертенс (77') Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Роберт Сков, Даниэль Васс (Матиас Йоргенсен, 83'), Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт (Йоаким Мехле, 73'), Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 83'), Юссуф Поульсен Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Юри Тилеманс (Jeremy Doku, 87'), Торган Азар, Тимоти Кастань, Ромелу Лукаку, Янник Карраско (Деннис Прает, 57'), Дрис Мертенс (Леандро Троссард, 80') Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (3'), Юри Тилеманс (21'), Роберт Сков (26')

В следующем туре Бельгия дома сыграет против Исландии, а «Дания на своем поле встретится с Англией. 0