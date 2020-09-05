ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Последний танец» Месси в «Барселоне». Повторит ли он путь Джордана?
  • 00:00
    • Сборная Бельгии на выезде обыграла Данию в Лиге наций
  • 23:43
    • Мбаппе принес Франции победу над Швецией, Гризманн не забил пенальти
  • 23:36
    • Португалия без Роналду разгромила Хорватию в Лиге Наций
  • 20:59
    • Англия вырвала победу у Исландии благодаря пенальти на 91-й минуте
  • 21:36
    • Медведев и Рублев вышли в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    Сборная Бельгии на выезде обыграла Данию в Лиге наций

    Дания — Бельгия: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига наций Сборная Бельгии Сборная Дании Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Сборная Дании потерпела домашнее поражение от команды Бельгии (0:2) в матче 1-го тура группы А2 Лиги наций УЕФА.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Денайер выскочил на низкую подачу Мертенса с углового и с ближней штанги расстрелял ворота Дании.

    На 76-й минуте Лукаку зацепился за мяч у вратарской и упал. Арбитр уже хотел ставить пенальти, но мяч достался Дрису Мертенсу, а форвард «Наполи» легко пробил в правую девятку и снял все вопросы о победителе матча.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2
    Дания — Бельгия 0:2
    Голы: 0:1 Джейсон Денайер (9'), 0:2 Дрис Мертенс (77') Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Роберт Сков, Даниэль Васс (Матиас Йоргенсен, 83'), Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт (Йоаким Мехле, 73'), Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 83'), Юссуф Поульсен Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Юри Тилеманс (Jeremy Doku, 87'), Торган Азар, Тимоти Кастань, Ромелу Лукаку, Янник Карраско (Деннис Прает, 57'), Дрис Мертенс (Леандро Троссард, 80') Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (3'), Юри Тилеманс (21'), Роберт Сков (26')

    В следующем туре Бельгия дома сыграет против Исландии, а «Дания на своем поле встретится с Англией. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия возьмет именами?
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сдержат ли шведы атакующий потенциал французов?
  • Швеция — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Увезет ли сборная России победу из Будапешта?
  • Венгрия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Венгрия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Испания — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Сербия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Мальта — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Косово — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Осака — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры