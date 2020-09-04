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    Чехия одержала выездную победу над Словакией

    Словакия — Чехия: счет 1:3, обзор голов

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    В матче первого тура Лиги наций сборная Чехии обыграла Словакию со счетом 3:1.

    Футболисты сборной Чехии
    Футболисты сборной Чехии

    Первым забил игрок команды гостей Владимир Цоуфал на 48 минуте. Через 5 минут еще гол забил Боржек Дочкал с пенальти.

    Снял все вопросы Михаэл Крменчик на 86 минуте матча, хотя хозяев все-таки хватило на гол престижа. Его забил Иван Шранц.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 2
    Словакия — Чехия 1:3
    Голы: 0:1 Владимир Цоуфаль (48'), 0:2 Borek Dockal (пенальти) (53'), 0:3 M.Krmencik (86'), 1:3 Ivan Schranz (88') Словакия: Доминик Грейф, Петер Пекарик, Norbert Gyomber, Lukas Stetina (Мартин Вальент, 32'), Милан Шкриньяр, Ондрей Дуда (Адам Зреляк, 17'), Патрик Грошовски, Лукаш Гараслин, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Роберт Боженик (Ivan Schranz, 65') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида, Borek Dockal, Лукаш Масопуст (Petr Sevcik, 86'), Якуб Янкто (Лукаш Провод, 68'), Алекс Краль, Adam Hlozek (M.Krmencik, 72') Предупреждения: Владимир Дарида (4'), Роберт Боженик (49'), Norbert Gyomber (53'), Юрай Куцка (75')

    Чехия набирает 3 очка и в следующем матче выступит против Шотландии. Соответственно Словакия поедет в гости к команде Израиля. 0

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