Отец Месси: Пункт об отступных в 700 миллионов евро потерял силу

, отец и агент нападающего, направил официальный ответ президенту Ла Лигипо поводу недавнего заявления организации на тему контракта футболиста, сообщает Mundo Deportivo.

«Мы не знаем, какой договор они проанализировали, и на каких основаниях они пришли к выводу, что в нем будет применяться "опция о расторжении" в случае, если игрок решит настаивать на одностороннем расторжении договора, начиная с сезона-2019/20.

Несмотря на другие условия, которые включены в договор и которые вы опускаете, очевидно, что компенсация в размере 700 миллионов евро не применяется в данном случае», — говорится в письме.

По данным СМИ, Месси хочет уйти из «Барселоны» на правах свободного агента, однако клуб не намерен с ним расставаться без компенсации в 700 миллионов евро.

30 августа Ла Лига подтвердила, что контракт игрока с командой действителен и содержит пункт об отступных. 0