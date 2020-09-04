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    Отец Месси: Пункт об отступных в 700 миллионов евро потерял силу

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    Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, направил официальный ответ президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу по поводу недавнего заявления организации на тему контракта футболиста, сообщает Mundo Deportivo.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Мы не знаем, какой договор они проанализировали, и на каких основаниях они пришли к выводу, что в нем будет применяться "опция о расторжении" в случае, если игрок решит настаивать на одностороннем расторжении договора, начиная с сезона-2019/20.

    Несмотря на другие условия, которые включены в договор и которые вы опускаете, очевидно, что компенсация в размере 700 миллионов евро не применяется в данном случае», — говорится в письме.

    По данным СМИ, Месси хочет уйти из «Барселоны» на правах свободного агента, однако клуб не намерен с ним расставаться без компенсации в 700 миллионов евро.

    30 августа Ла Лига подтвердила, что контракт игрока с командой действителен и содержит пункт об отступных. 0

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