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    Тедеско — лучший тренер РПЛ в августе

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером августа в российской Премьер-лиге.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    За немецкого специалиста единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

    В прошлом месяце «Спартак» набрал 14 очков в 6 матчах и лидирует в таблице чемпионата России, опережая на одно очко «Зенит».

    Также на награду лучшему тренеру месяца претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

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