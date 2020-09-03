Тедеско — лучший тренер РПЛ в августе

Главный тренерпризнан лучшим тренером августа в российской Премьер-лиге.

За немецкого специалиста единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

В прошлом месяце «Спартак» набрал 14 очков в 6 матчах и лидирует в таблице чемпионата России, опережая на одно очко «Зенит».

😎 Доменико Тедеско — лучший тренер #ТинькоффРПЛ в августе

🔴⚪️ За наставника «Спартака» единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяца pic.twitter.com/BDBzHaOVpB — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020

Также на награду лучшему тренеру месяца претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

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