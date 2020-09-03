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    РФС признал удаления Барриоса, Скопинцева и Швеца ошибочными

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    Российский футбольный союз сообщил об итогах заседания экспертно-судейской комиссии по итогам 4-го и 5-го тура РПЛ.

    Вильмар Барриос
    Вильмар Барриос

    Экспертно-судейская комиссия вынесла следующие решения:

    5-й тур

    «Локомотив» — «Ахмат». Арбитр — Игорь Панин.

    Судья ошибочно удалил Антона Швеца («Ахмат») на 90-й минуте матча.

    «Динамо» — «Зенит». Арбитр — Станислав Васильев.

    Судья ошибочно удалил Дмитрия Скопинцева («Динамо») на 71-й минуте матча. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо» на 46-й минуте матча. Судья ошибочно удалил Вильмара Барриоса («Зенит») на 83-й минуте матча.

    «Тамбов» — «Сочи». Арбитр — Алексей Матюнин.

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Тамбова» на 40-й минуте матча. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Тамбова» на 43-й минуте матча. Судья правильно не удалил Павла Карасева («Тамбов») на 66-й минуте матча.

    «Ротор» — «Спартак». Арбитр — Станислав Васильев.

    Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча.

    4-й тур

    «Уфа» — «Ростов». Арбитр — Михаил Вилков.

    Судья правильно вынес предупреждение игроку «Ростова» на 82-й минуте матча.

    «Урал» — «Краснодар». Арбитр — Евгений Турбин.

    Судья правильно удалил игрока Кайо («Краснодар») на 54-й минуте матча. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 89-й минуте матча. 0

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