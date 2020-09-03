СМИ: Месси на 90 процентов останется в «Барселоне»

Нападающийвсе же может остаться в каталонской команде на этот сезон.

«90%, что Месси останется в "Барселоне" на следующий сезон. Окончательное решение может быть принято уже 3 сентября», — такую информацию публикуют многие известные испанские СМИ, ссылаясь на журналиста аргентинского издания TyC Sports Мартина Аревало.

Отмечается, что футболист может все-таки согласиться выполнить свой контракт с «сине-гранатовыми», который рассчитан до июня 2021 года.

В этом случае Месси сможет беспрепятственно покинуть каталонцев в статусе свободного агента, в то время как сейчас отступные за него составляют 700 миллионов евро. 0