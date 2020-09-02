Де Йонг: В «Барселоне» сейчас хаос

Полузащитникрассказал о ситуации в клубе и возможном уходе капитана

«Сейчас в "Барселоне" неразбериха, происходит много странных вещей. Настоящий хаос. Я не говорил ни с Месси, ни с клубом. Так что я понятия не имею, что происходит.

Но если Месси реально уйдет, это будет настоящий удар для клуба. Когда я вернусь после матчей сборной, я посмотрю, что произойдет.

Месси все еще остался в командном чате. Но мы еще не беседовали о его возможном уходе. Уверен, ему есть с кем это обсудить», — цитирует нидерландца Daily Mail.

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Напомним, что многолетний лидер команды Лионель Месси официально объявил о желании покинуть клуб, но «сине-гранатовые» не намерены отпускать его бесплатно..VrezNews1 /football/2020/09/02/messi1/ 0