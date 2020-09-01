Тедеско надеется продолжить со «Спартаком» в том же духе

Главный тренер «Спартака»прокомментировал старт команды в сезоне 2020/21.

«У нас молодая команда, которая серьезно выросла за последние годы. Посмотрим, как пойдет дальше. То, что мы не проиграли ни в одном из первых шести матчей и идем на первом месте — замечательно, особенно с учетом футбола, который мы демонстрируем.

В среднем "Спартак" владеет мячом 60 процентов времени и является одной из самых бьющих команд. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе и заставим фанатов гордиться нами.

Я — молодой тренер, но мне уже повезло поработать в двух клубах с историей — "Шальке" и "Спартаке". Обе команды получают колоссальную поддержку от фанатов. В России за "Спартак" болеют 30 миллионов человек — это невероятные ощущения, но в то же время и большая ответственность.

Мне нравится работать в командах, которые так важны для большого количества людей», — цитирует Тедеско Tuttomercato. 0