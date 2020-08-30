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    Семак: Ничего страшного — в следующий раз, надеюсь, забьем

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выездного матча шестого тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Это игра, которая заканчивала достаточно насыщенный микроцикл. Сегодня, к сожалению, не смогли выиграть.

    Старались, в последние минуты надеялись, что у нас это получится. Не хватило остроты в завершении, не хватило свежести немного.

    В принципе, ничего страшного — в следующий раз, надеюсь, забьем. Сейчас отдохнем немного и будем готовиться к следующим матчам.

    На мой взгляд, мы смотрелись неплохо. И в быстрых атаках, где немного не хватало точности, и в завершении, чтобы отдать ключевые передачи. Остроты не хватало.

    В целом нормальная игра. Будем работать над реализацией. Не всегда забивать получается. Тем не менее, и в прошлом, и в этом году мы были и остаемся одной из самых забивающих команд Премьер-лиги.

    И дальше будем работать, чтобы забивать. Конечно, ничего страшного не произошло. Еще очень много игр впереди.

    По желанию — ребята сегодня старались, но не получилось по ряду причин. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    После этой игры «Зенит» набрал 13 очков и остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Спартаку» одно очко.

    В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле примет «Арсенал». 0

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