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    • Источник: «Барса» отклонила просьбу Месси о встрече и настаивает на выплате отступных
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    Источник: «Барса» отклонила просьбу Месси о встрече и настаивает на выплате отступных

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    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу настаивает, что не отпустит Лионеля Месси, несмотря на просьбы игрока покинуть клуб, сообщает журналист beIN Sports Ашраф бин-Айяд, ссылаясь на источники в клубе.

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    Реакция Месси на это пока неизвестна, но источники в «Барселоне» говорят, что клуб не хочет его продавать.

    Игрок вместе с юристами планирует провести встречу с руководством сине-гранатовых чтобы уладить детали по расторжению контракта. Аргентинец хочет покинуть клуб без конфликтов и судебных разбирательств.

    Лионель рассчитывает на помощь юристов и хочет использовать опцию в контракте, по которой он может бесплатно покинуть клуб по истечении каждого сезона.

    При этом журналист BBC Sport и Diario Sport Гийом Балаге сообщает, что руководство «Барселоны» отклонило просьбу нападающего о встрече и твёрдо придерживается пункта в контракте о выплате отступных в размере 700 млн. евро.

    Контракт Лионеля Месси с каталонским клубом действует до 2021 года. 0

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