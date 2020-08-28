Источник: «Барса» отклонила просьбу Месси о встрече и настаивает на выплате отступных

Реакция Месси на это пока неизвестна, но источники в «Барселоне» говорят, что клуб не хочет его продавать.
Игрок вместе с юристами планирует провести встречу с руководством сине-гранатовых чтобы уладить детали по расторжению контракта. Аргентинец хочет покинуть клуб без конфликтов и судебных разбирательств.
Лионель рассчитывает на помощь юристов и хочет использовать опцию в контракте, по которой он может бесплатно покинуть клуб по истечении каждого сезона.
При этом журналист BBC Sport и Diario Sport Гийом Балаге сообщает, что руководство «Барселоны» отклонило просьбу нападающего о встрече и твёрдо придерживается пункта в контракте о выплате отступных в размере 700 млн. евро.
Контракт Лионеля Месси с каталонским клубом действует до 2021 года. 0