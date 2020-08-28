Бышовец: «Зенит» остается фаворитом чемпионата

Российский тренерпрокомментировал поражениеот(0:1) в 5-м туре РПЛ.

«Даже с учетом поражения от "Динамо" петербургская команда остается фаворитом чемпионата в общем и матча с железнодорожниками в частности. Нынешним летом у них особенно раскрылся Малком, который хорошо сочетает индивидуальное мастерство с игрой на команду.

Это позволяет "Зениту" не терять в атакующих действиях, даже если не идет игра у Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. У "Локомотива" таких возможностей нет, особенно после травм Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

Поэтому команда Николича может что-то противопоставить клубу из Северной столицы только за счет хорошей обороны, но она, судя по последним матчам, оставляет желать лучшего», — цитируют Бышовца «Известия».

В 6-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Локомотива». Матч состоится 30 августа. 0