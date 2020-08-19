«Урал» — «Локомотив»: счет 1:1, обзор голов

Федор Смолов
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Команды начали забивать лишь во второй половине. На 74 минуте «шмели» вышли вперед благодаря усилиям Дмитрия Ефремова и Андрея Егорычева. Второй стал автором забитого мяча.
На 87 минуте у «Локо» сыграла связка Алексея Миранчука и Федора Смолова. Миранчук навесил в штрафную, а Смолов оторвался от опекуна, принял мяч и вторым темпом пробил по воротам.
«Локомотив» временно в лидерах турнира с 7 очками. «Урал» еще не побеждал в новом сезоне и имеет 2 очка (11 место).
РПЛ. 3 тур
«Урал» — «Локомотив» — 1:1
Голы: 1:0 — 74 Егорычев, 1:1 — 87 Смолов«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич (Бавин, 77), Подберезкин (Ефремов, 65), Панюков (Караев, 80)«Локомотив»: Гильерме, Серкейра, Живоглядов, Чорлука, Рыбус, Рыбчинский (Миранчук, 65), Миранчук, Баринов (Лисакович, 87), Крыховяк, Жемалетдинов (Эдер, 76), СмоловПредупреждения: Баринов (29), Подберезкин (29), Панюков (30), Бикфалви (49), Рыбус (81), Помазун (90)