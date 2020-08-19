«Урал» — «Локомотив»: счет 1:1, обзор голов

В матче 3 тура РПЛна выезде смог избежать поражения, сыграв 1:1 с

Команды начали забивать лишь во второй половине. На 74 минуте «шмели» вышли вперед благодаря усилиям Дмитрия Ефремова и Андрея Егорычева. Второй стал автором забитого мяча.

На 87 минуте у «Локо» сыграла связка Алексея Миранчука и Федора Смолова. Миранчук навесил в штрафную, а Смолов оторвался от опекуна, принял мяч и вторым темпом пробил по воротам.

«Локомотив» временно в лидерах турнира с 7 очками. «Урал» еще не побеждал в новом сезоне и имеет 2 очка (11 место).