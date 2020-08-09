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    Быстров заступился за экс-врача «Зенита»

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    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал обвинения Григорея Родченкова в адрес экс-врача петербургского клуба Сергея Пухова.

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «За все время, что я работал с этим хорошим врачом, у меня никаких допинговых ситуаций с ним не возникало. Я сдавал больше 20-30 раз анализы на допинг, и никогда никаких проблем не было, и это говорит само за себя. А то, что кто-то где-то вякает, сидя непонятно где… Родченков — уже давно миф.

    Зачем он это делает? Ему же надо чем-то заниматься, а то его стали уже забывать. Хотя чем быстрее о нем забудут, тем лучше. А пока он все время будет подливать масло в огонь. Уже все устаканилось, нигде о нем не было слышно, и он решил опять вылезти.

  • Родченков заявил о связи экс-врача «Зенита» с допинговой программой
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    • Повторю, что его слова о каком-то возможном допинге — бред. Мы выступали на международных турнирах, на чемпионатах Европы, и везде нас проверяли. И никаких инцидентов не было», — приводит слова Быстрова Sport24. 0

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