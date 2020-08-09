Быстров заступился за экс-врача «Зенита»

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал обвиненияв адрес экс-врача петербургского клуба

«За все время, что я работал с этим хорошим врачом, у меня никаких допинговых ситуаций с ним не возникало. Я сдавал больше 20-30 раз анализы на допинг, и никогда никаких проблем не было, и это говорит само за себя. А то, что кто-то где-то вякает, сидя непонятно где… Родченков — уже давно миф.

Зачем он это делает? Ему же надо чем-то заниматься, а то его стали уже забывать. Хотя чем быстрее о нем забудут, тем лучше. А пока он все время будет подливать масло в огонь. Уже все устаканилось, нигде о нем не было слышно, и он решил опять вылезти.

Повторю, что его слова о каком-то возможном допинге — бред. Мы выступали на международных турнирах, на чемпионатах Европы, и везде нас проверяли. И никаких инцидентов не было», — приводит слова Быстрова Sport24. 0