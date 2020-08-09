Родченков заявил о связи экс-врача «Зенита» с допинговой программой

Бывший глава Московской антидопинговой лабораториисделал очередное громкое заявление, пишет Daily Mail.

В этот раз информатор WADA заявил, что бывший главный врач «Зенита» Сергей Пухов имел отношение к допингу.

Пухов работал в петербургском клубе с 2006 по 2017 год, также он работал с олимпийской сборной России.

Кроме того, Пухов якобы был тесно связан с бывшим главным тренером сборной России Валерием Куличенко, следившим за функционированием допинговой программы в легкой атлетике.

«Сергей Пухов был связан с Куличенко и тоже был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт.

Так что это был хороший пример "знахаря" от мира футбола», — заявил Родченков.

В материале также приводятся слова экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена о сотрудничестве с Пуховым.

«Не знаю, какие именно препараты я получал от доктора Пухова, но они работали! Моя энергия била через край.

Ни у кого не было выявлено положительных допинговых проб, так что я был убежден, что все законно. Я говорил себе, что Пухову известны рамки. В конце концов, он работал врачом олимпийской сборной России», — писал Риксен в автобиографии. 0