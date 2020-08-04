Мамаев и Кокорин подадут жалобу на решение Мосгорсуда

Российские футболистыприняли решение подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Об этом заявил агент футболиста «Ростова» Игорь Бушманов.

Ранее Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого оправдали по 213-й статье («хулиганство»). Приговор Кокорина оставили без изменений.

«Будем подавать кассационную жалобу на те части приговора, по которым еще не принято законное решение. Будем просить оправдать по побоям и соответственно по первому эпизоду с Соловчуком переквалифицировать на часть 1 статьи 115. То есть убрать "хулиганский" мотив.

Мы сейчас обсуждаем процессуальные вопросы, как в отношении Павла, так и его сотоварищей. В отношении других ребят тоже было принято незаконное решение.

Конечно, подадим жалобу вместе. Еще не готова мотивировочная часть, апелляционный приговор нам на руки еще не выдали. Как только мы его получим, в самое ближайшее время подготовим кассационную жалобу во второй кассационный суд и сразу подадим ее.

Мотивация бороться есть, все хотят добиться законного решения. Рассчитывали, что вчера поставим жирную точку в этом процессе, но, к сожалению, теперь вынуждены идти дальше. Нам предстоит серия пенальти», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс». 0