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    Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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    Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда от 8 мая 2019 года в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

    Павел Мамаев и Александр Кокорин
    Павел Мамаев и Александр Кокорин

    Дело было отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию

    Как сообщает Sport24.ru, Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий оправданы по 213-й статье («хулиганство»), в то же время Кокорин-старший — нет. Приговор последнему оставлен без изменений, остальным лишение свободы заменено одним годом исправительных работ.

    Так как фигуранты уже отбыли реальные сроки, новое наказание им не грозит.

    Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали водитель телеведущей Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак.

    Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно. 0

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