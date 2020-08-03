Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда от 8 мая 2019 года в отношении футболистов, а также

Дело было отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию

Как сообщает Sport24.ru, Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий оправданы по 213-й статье («хулиганство»), в то же время Кокорин-старший — нет. Приговор последнему оставлен без изменений, остальным лишение свободы заменено одним годом исправительных работ.

Так как фигуранты уже отбыли реальные сроки, новое наказание им не грозит.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали водитель телеведущей Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак.

Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно. 0