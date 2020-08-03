«Енисей» и «Факел» обменялись кругами

Пресс-служба воронежскийсообщила об обмене кругами с красноярским

«Руководство "Енисея" обратилось к коллегам из "Факела" с просьбой о переносе места проведения матча ФНЛ между командами 9 сентября в восьмом туре из Красноярска в Воронеж и матча 6 марта в 28-м туре из Воронежа — в Красноярск.

Руководство нашего клуба пошло навстречу красноярцам, и администрация ФНЛ утвердила эти переносы. Соответствующие изменения уже внесены в календарь игр ФНЛ», — говорится в заявлении.

Напомним, в 1-м туре ФНЛ сезона-2020/2021 «Енисей» на выезде обыграл омский «Иртыш» (2:1), а «Факел» дома одержал победу в матче с тольяттинским «Акроном» (1:0). 0