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    Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ, Семак — лучший тренер

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона в РПЛ по итогам голосования среди капитанов и тренеров команд, экспертов телеканала «Матч Премьер» и представителей СМИ, сообщает официальный сайт турнира.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Первое место игроку также отдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    В борьбе за награду участвовали 12 футболистов, среди которых также были три одноклубника Дзюбы — Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Сердар Азмун.

    31-летний форвард не только второй год подряд выиграл чемпионский титул, но и стал лучшим ассистентом РПЛ — 13 голевых передач. Форвард также забил 17 голов.

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