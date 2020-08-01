Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ, Семак — лучший тренер

Нападающий «Зенита»признан лучшим игроком сезона в РПЛ по итогам голосования среди капитанов и тренеров команд, экспертов телеканала «Матч Премьер» и представителей СМИ, сообщает официальный сайт турнира.

Первое место игроку также отдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В борьбе за награду участвовали 12 футболистов, среди которых также были три одноклубника Дзюбы — Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Сердар Азмун.

31-летний форвард не только второй год подряд выиграл чемпионский титул, но и стал лучшим ассистентом РПЛ — 13 голевых передач. Форвард также забил 17 голов.

Лучшим тренером РПЛ признан наставник «Зенита» Сергей Семак, который привел команду к чемпионству. 0