Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ, Семак — лучший тренер

Артем Дзюба
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Первое место игроку также отдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В борьбе за награду участвовали 12 футболистов, среди которых также были три одноклубника Дзюбы — Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Сердар Азмун.
31-летний форвард не только второй год подряд выиграл чемпионский титул, но и стал лучшим ассистентом РПЛ — 13 голевых передач. Форвард также забил 17 голов.
Лучшим тренером РПЛ признан наставник «Зенита» Сергей Семак, который привел команду к чемпионству. 0