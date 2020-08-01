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    Хвича Кварацхелия — лучший молодой игрок сезона РПЛ

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    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком прошлого сезона РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

    Хвича Кварацхелия
    Хвича Кварацхелия

    В голосовании принимали участие капитаны и наставники команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты «Матч ТВ» и представители семи спортивных изданий.

    В 25 матчах прошлого сезона Кварацхелия 5 раз становился лучшим игроком встречи, 2 раза забил и трижды отдал результативную передачу.

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