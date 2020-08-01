Хвича Кварацхелия — лучший молодой игрок сезона РПЛ

Хвича Кварацхелия
Twitter «Рубина»
В голосовании принимали участие капитаны и наставники команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты «Матч ТВ» и представители семи спортивных изданий.
В 25 матчах прошлого сезона Кварацхелия 5 раз становился лучшим игроком встречи, 2 раза забил и трижды отдал результативную передачу.
🐲 Хвича Кварацхелия — лучший молодой игрок сезона 2019/20!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 1, 2020
Лучшего молодого игрока выбирали капитаны и главные тренеры клубов #ТинькоффРПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР, представители семи спортивных изданий и главный тренер сборной России Станислав Черчесов#ГероиСезона pic.twitter.com/1OuwS1zw4h