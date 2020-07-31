Ряд клубов предложили контракт Виллиану

Сразу несколько клубов заинтересованы в услугах бразильского нападающего, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Барселона» и «Интер Майами» предложили 31-летнему хавбеку контракты. При этом отмечается, что Виллиан хочет получить 3-летнее соглашение, и «Барса» выполнила его требование.

Однако самое большое предложение сделал «Интер Майами». Клуб, принадлежащий экс-хавбеку «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму, готов подписать с Виллианом контракт на 3,5 года. Помимо этого, в услугах хавбека заинтересован «Арсенал».

Напомним, что соглашение Виллиана с «Челси» рассчитано до 31 августа. Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард хочет сохранить бразильца, однако тот требует 3-летний договор, который клуб не готов ему предоставить.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал девять ассистов. Его контракт с лондонцами действует до конца августа этого года. 0