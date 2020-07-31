ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезонеТоп-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
  • 08:30
    • «Нью-Орлеан» уступил «Юте», «Лейкерс» переиграли «Клипперс» в первых матчах после рестарта сезона в НБА
  • 23:52
    • «Фулхэм» проиграл «Кардиффу», но прошел в финал плей-офф за выход в АПЛ
  • 22:55
    • Ибрагимович останется в «Милане»
  • 22:39
    • Предварительно: Новый сезон в Серии А стартует 12 сентября
  • 21:33
    • «Зенит» занял 28 место в списке лучших клубов Европы по версии Gracenote
    Все новости спорта

    Ряд клубов предложили контракт Виллиану

    Футбол Трансферы Футбол Англии АПЛ Челси Арсенал Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона MLS Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Сразу несколько клубов заинтересованы в услугах бразильского нападающего «Челси» Виллиана, сообщает Sky Sports.

    Виллиан
    Виллиан

    По данным источника, «Барселона» и «Интер Майами» предложили 31-летнему хавбеку контракты. При этом отмечается, что Виллиан хочет получить 3-летнее соглашение, и «Барса» выполнила его требование.

    Однако самое большое предложение сделал «Интер Майами». Клуб, принадлежащий экс-хавбеку «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму, готов подписать с Виллианом контракт на 3,5 года. Помимо этого, в услугах хавбека заинтересован «Арсенал».

    Напомним, что соглашение Виллиана с «Челси» рассчитано до 31 августа. Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард хочет сохранить бразильца, однако тот требует 3-летний договор, который клуб не готов ему предоставить.

    В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал девять ассистов. Его контракт с лондонцами действует до конца августа этого года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 июля
  • 27/07/2020 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «ПСЖ» — «Лион»
  • 2.07
  • Сегодня в 22:10
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» — «Лион»: Завоюет ли Париж Кубок лиги?
  • «ПСЖ» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Динамо» и «Витебск» в Бресте много не забьют
  • «Динамо» Брест — «Витебск». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Шахтер» «всухую» возьмет реванш у «Слуцка»?
  • «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.97
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 22:10
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Калев Таллин — Флора Таллин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры