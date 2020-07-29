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    «Верона» разгромила СПАЛ

    «Верона» — СПАЛ: счет 3:0, обзор голов

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    В матче 37 тура Серии А «Верона» разгромила СПАЛ со счетом 3:0.

    Самюэль Де Кармине
    Самюэль Де Кармине

    В начале первого тайма Самюэль Де Кармине сделал дубль, забив на 7 и 11 минуте поединка.

    Последний мяч хозяев забил Марко Фараони. Это случилось на 47 минуте.

    После победы «Верона» вышла на 9 место, набрав 49 очков. СПАЛ остается на дне таблицы с 20 очками на счету.

    Серия А. 37 тур
    «Верона» — СПАЛ
    Голы: 1:0 — 7 Ди Кармине, 2:0 — 11 Ди Кармине, 3:0 — 47 Фараони«Верона»: Радунович, Димарко, Гюнтер, Фараони, Велозу, Лазович, Амрабат (Агеманг-Баду, 89), Эссерик (Сальседо, 89), Пессина, Борини (Дзакканьи, 84), Ди Кармине (Паццини, 75)СПАЛ: Летица, Бонифаци, Саламон, Томович, Фарес (Искра, 46), Дабо, Валоти (Д'Алессандро, 46), Тунев (Ди Франческо, 75), Вальдифьори (Мурджа, 46), Эспето (Хорват, 84), ПетаньяПредупреждения: Эссерик (53), Дабо (66)
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