«Верона» — СПАЛ: счет 3:0, обзор голов

В матче 37 тура Серии Аразгромиласо счетом 3:0.

В начале первого тайма Самюэль Де Кармине сделал дубль, забив на 7 и 11 минуте поединка.

Последний мяч хозяев забил Марко Фараони. Это случилось на 47 минуте.

После победы «Верона» вышла на 9 место, набрав 49 очков. СПАЛ остается на дне таблицы с 20 очками на счету.