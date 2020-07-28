Наставник «Чертаново» возглавил «Крылья Советов»

на своем официальном сайте объявили о назначении на пост главного тренера, ранее возглавлявшего

55-летнего специалиста представят команде сегодня, 28 июля, после чего он приступит к работе. В тренерский штаб Осинькина войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

На посту главного тренера ФК «Чертаново» Осинькина сменит Денис Первушин, который до сегодняшнего дня тренировал молодежную команду клуба.

Напомним, «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20, заняв 15-е место в Тинькофф РПЛ. С самарской командой работали Миодраг Божович и Андрей Талалаев. 0