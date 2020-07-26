Семак заявил о важности совершать трансферы с учетом изменения лимита

Главный тренер «Зенита»рассказал о трансферных планах, а также озвучил цели на следующий сезон.

С сезона 2020/21 в РПЛ изменяется лимит на иностранных футболистов — не более 8 легионеров в заявке на чемпионат.

«У нас у целой группы игроков заканчиваются контракты. Меняется лимит на легионеров. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определенным образом.

Наши цели на будущий сезон — сохранить первое место в чемпионате, бороться за победу в Кубке и Суперкубке.

Мы должны везде играть на победу. А насколько это получится — узнаем. Это футбол, где бывает все», — приводит слова Семака пресс-служба клуба. 0