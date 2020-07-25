«Дженоа» — «Интер»: счет 0:3, обзор голов

Миланскийодержал победу в матче 36 тура Серии А надсо счетом 0:3.

Первый мяч гостей забил Ромелу Лукаку, продавив защитника и выиграв верховую борьбу. Бельгиец точно пробил головой в нижний угол.

Второй мяч оформил Алексис Санчес. Он оказался в нужном месте в штрафной соперника и расстрелял вратаря соперников в упор.

Последнее слово было за Лукаку. Футболист вышел в контратаку после паса Брозовича и протянул мяч до ворот соперника. Из штрафной он нанес удар левой ногой.

«Интер» набрал 76 очков и вышел на второе место. «Дженоа» на 17 месте с 36 баллами.