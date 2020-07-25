«Дженоа» — «Интер»: счет 0:3, обзор голов

Первый мяч гостей забил Ромелу Лукаку, продавив защитника и выиграв верховую борьбу. Бельгиец точно пробил головой в нижний угол.
Второй мяч оформил Алексис Санчес. Он оказался в нужном месте в штрафной соперника и расстрелял вратаря соперников в упор.
Последнее слово было за Лукаку. Футболист вышел в контратаку после паса Брозовича и протянул мяч до ворот соперника. Из штрафной он нанес удар левой ногой.
«Интер» набрал 76 очков и вышел на второе место. «Дженоа» на 17 месте с 36 баллами.
Серия А. 36 тур
«Дженоа» — «Интер» — 0:3
Голы: 0:1 — 34 Лукаку, 0:2 — 82 Санчес, 0:3 — 90 Лукаку«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито, Ромеро, Анкерсен (Гильоне, 76), Ягелло, Бехрами (Шене, 59), Ровелла (Дестро, 77), Гольданига, Фавилли (Пандев, 70), Пинамонти«Интер»: Ханданович, Раноккия, Шкриньяр (Д`Амброзио, 64), Годин, Бираги (Янг, 84), Гальярдини, Мозес (Кандрева, 84), Брозович, Эриксен (Валеро, 64), Мартинес (Санчес, 64), ЛукакуПредупреждения: Кришито (16), Гальярдини (42), Ромеро (45), Раноккия (74), Ханданович (86)