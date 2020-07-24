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    Козлов и Круговой покинули «Уфу»

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    Форвард Андрей Козлов по истечении срока соглашения ушел из «Уфы».

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    В прошедшем сезоне он провел 18 матчей и забил один гол, напоминает официальный сайт клуба.

    Игрок вернулся в команду летом прошлого года из «Оренбурга». До этого Козлов уже играл за «Уфу» в сезоне-2011/2012, где в девяти матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» забил три гола.

    Уфимский клуб покинул также Данил Круговой. Его контракт с клубом заканчивается 31 июля, а затем 22-летний левый защитник получит статус свободного агента.

    Круговой перешел в «Уфу» два года назад из «Зенита-2». В чемпионате-2019/20 Данил провел 12 матчей, сделав две голевые передачи.

    Всего на его счету 22 матча и три результативных паса за главную команду уфимского клуба. 0

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