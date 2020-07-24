Терюшков: «Химки» точно доиграют сезон в РПЛ, рисков снятия команды нет

Министр спорта Московской областизаявил, что подмосковныеоднозначно доиграют следующий сезон в РПЛ.

«Рисков, что "Химки" не доиграют следующий сезон, нет вообще. Если бы у нас был такой риск, мы бы не шли в премьер-лигу.

Так что такого у нас нет. Это не про "Химки" и Подмосковье. Как раз во время обсуждения мы взвешивали и финансовое положение, и глубину состава.

Взвесили все риски, была проведена большая работа по многим фактором. Посмотрите, "Крылья Советов" с таким бюджетом вылетают из премьер-лиги.

Значит, деньги — это не главный критерий, а главное — грамотное и эффективное использование финансов и грамотно подобранный состав», — сказал Терюшков «Р-Спорту».

«Химки» по итогам сезона-2019/20 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завоевали право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), но долгое время сомневались в необходимости повышения в классе по финансовым причинам. В итоге команда приняла решение выступать в РПЛ. 0