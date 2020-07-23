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    Сульшер: «МЮ» после рестарта восхитителен

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об итогах игры против «Вест Хэма» (1:1) в рамках 37-го тура АПЛ.

    Оле-Гуннар Сульшер
    Оле-Гуннар Сульшер

    «После возобновления сезона нам нужно было отдать все силы: увеличить разницу между забитыми и пропущенными мячами, набрать больше очков. Наши усилия просто восхитительны, как и результаты.

    Конечно, хотелось победить "Саутгемптон", а не пропустить на последней секунде. А сегодня мы пропустили на последней секунде первого тайма. Но мы создали себе прекрасный задел на воскресенье», — сказал Сульшер Manchester Evening News.

    «Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-4 и опережает «Лестер» на одно очко перед очным матчем. 0

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