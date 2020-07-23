Сульшер: «МЮ» после рестарта восхитителен

Главный тренервысказался об итогах игры против(1:1) в рамках 37-го тура АПЛ.

«После возобновления сезона нам нужно было отдать все силы: увеличить разницу между забитыми и пропущенными мячами, набрать больше очков. Наши усилия просто восхитительны, как и результаты.

Конечно, хотелось победить "Саутгемптон", а не пропустить на последней секунде. А сегодня мы пропустили на последней секунде первого тайма. Но мы создали себе прекрасный задел на воскресенье», — сказал Сульшер Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-4 и опережает «Лестер» на одно очко перед очным матчем. 0