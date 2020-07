представил новую домашнюю игровую форму на сезоне 2020/2021.

Форма имеет ту же самую черно-белую расцветку, при этом полос стало больше. Дизайном комплекта занималась компания Puma.

Напомним, что «Ньюкасл» сохранил прописку в АПЛ, набрав 44 очка. Перед 38 туром «сороки» занимают 13 место.

The famous black and white stripes.

Introducing our 2020/21 @pumafootball home kit!

⚫️ #NUFC ⚪️ pic.twitter.com/8moNZyh7Mo