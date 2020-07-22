Сане объяснил, почему перешел в «Баварию»

Немецкий нападающийобъяснил, почему решил перейти из

«Я хотел что-то поменять в карьере, попробовать что-то новое. В игре "Баварии" фланги очень важны, это мне идеально подходит. Для меня это важно. Я мог перейти сюда еще в 2016 году, но тогда не видел перспективы в клубе для себя. Арьен Роббен и Франк Рибери тогда были в отличной форме, а я еще не был готов к такому. Мне тогда было еще рано переходить в клуб вроде "Баварии".

Игроки в "Баварии" голодны до больших побед и сфокусированы на этой цели. У клуба серьезные задачи, уверен, что у меня вполне реальные и хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов с этой командой. "Бавария" может выиграть даже в этом году, команда вернулась очень сильной и стабильной после паузы из-за пандемии», — приводит слова Сане Bild.

Напомним, 24-летний Сане подписал пятилетнее соглашение с мюнхенцами. 0