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    Сане объяснил, почему перешел в «Баварию»

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    Немецкий нападающий Лерой Сане объяснил, почему решил перейти из «Ман Сити» в «Баварию».

    Лерой Сане
    Лерой Сане

    «Я хотел что-то поменять в карьере, попробовать что-то новое. В игре "Баварии" фланги очень важны, это мне идеально подходит. Для меня это важно. Я мог перейти сюда еще в 2016 году, но тогда не видел перспективы в клубе для себя. Арьен Роббен и Франк Рибери тогда были в отличной форме, а я еще не был готов к такому. Мне тогда было еще рано переходить в клуб вроде "Баварии".

    Игроки в "Баварии" голодны до больших побед и сфокусированы на этой цели. У клуба серьезные задачи, уверен, что у меня вполне реальные и хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов с этой командой. "Бавария" может выиграть даже в этом году, команда вернулась очень сильной и стабильной после паузы из-за пандемии», — приводит слова Сане Bild.

    Напомним, 24-летний Сане подписал пятилетнее соглашение с мюнхенцами. 0

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