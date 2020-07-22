Лэмпард: Выход в ЛЧ — это необходимость для «Челси»

Главный тренервысказался о борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

«Это очень важно для клуба. Дело не только в престиже. Если ты клуб мирового уровня, коим является "Челси", то ты всегда хочешь соревноваться на самом высоком уровне и привлекать игроков самого высокого уровня.

Мы хотим сократить разрыв, хотим двигаться дальше и выше в АПЛ. Но выход в Лигу чемпионов — это необходимость, с учетом того, как складывается сезон, это должно быть нашей целью.

Думаю, это будет большим достижением для футболистов, потому что у нас в этом сезоне много игроков, вернувшихся в АПЛ после аренд. Они пережили марафон, более длинный, чем обычно, лишь только дебютировав в лиге», — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

«Челси» имеет в активе 63 очка после 36 туров и занимает третье место в таблице АПЛ. «Лестер» и «МЮ» набрали по 62 очка, но «лисы» сыграли на матч больше. 0