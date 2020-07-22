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    Лэмпард: Выход в ЛЧ — это необходимость для «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Это очень важно для клуба. Дело не только в престиже. Если ты клуб мирового уровня, коим является "Челси", то ты всегда хочешь соревноваться на самом высоком уровне и привлекать игроков самого высокого уровня.

    Мы хотим сократить разрыв, хотим двигаться дальше и выше в АПЛ. Но выход в Лигу чемпионов — это необходимость, с учетом того, как складывается сезон, это должно быть нашей целью.

    Думаю, это будет большим достижением для футболистов, потому что у нас в этом сезоне много игроков, вернувшихся в АПЛ после аренд. Они пережили марафон, более длинный, чем обычно, лишь только дебютировав в лиге», — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

    «Челси» имеет в активе 63 очка после 36 туров и занимает третье место в таблице АПЛ. «Лестер» и «МЮ» набрали по 62 очка, но «лисы» сыграли на матч больше. 0

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