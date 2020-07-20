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    Гендиректор «Зенита»: В финале Кубка России нас ждет очень серьезный соперник

    Футбол Зенит Кубок России Футбол России Химки
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о предстоящем финале Кубка России, который состоится в Екатеринбурге 25 июля.

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    В воскресенье, 19 июля, «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет против «Химок», ранее в другом полуфинале обыгравших «Урал» (3:1).

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    • «Очень хороший футбол "Химки" показали , Сергей Юран не только выстроил игру, но и выступает в роли хорошего мотиватора.

    Команда борется, команда сражается, она имеет страсть, глаза у ребят горят. Это означает, что в финале нас ждет очень серьезный соперник.

    Тем более, у них больше времени на подготовку, так что мы подходим к игре со всей ответственностью. Нам предстоит тяжелый финальный матч», — цитирует Медведева «РИА Новости». 0

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